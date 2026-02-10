Festival do Arroz Carolino vai mudar de nome e alargar foco às tradições da Lezíria

O Festival do Arroz Carolino, realizado anualmente no concelho de Benavente e que nos dois últimos anos teve lugar em Samora Correia, vai mudar de nome e de configuração, deixando de estar centrado exclusivamente no arroz para passar a integrar outras vertentes da gastronomia e das tradições da lezíria. A aposta da autarquia passa por um modelo mais abrangente, capaz de reforçar a identidade do território e, simultaneamente, garantir a sustentabilidade financeira do evento.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD), sublinha que “a cultura é um factor essencial de coesão, identidade e valorização do território”, defendendo que esta nova abordagem permitirá reforçar a dinamização económica e a projecção externa do concelho. Segundo a autarca, o novo festival “cresce sem romper com o passado”, valorizando a identidade do concelho e promovendo o território e a gastronomia de forma sustentada.

“O arroz é muito importante no nosso concelho e na nossa região, mas não nos podemos esquecer da produção de tomate, do torricado de bacalhau, das carnes bravas e dos doces típicos”, afirma Sónia Ferreira, acrescentando que esta diversidade permitirá enriquecer o festival e torná-lo mais representativo da lezíria.

No plano financeiro, a autarquia pretende reduzir custos através da aquisição de tendas e outras estruturas próprias, que possam ser utilizadas de forma itinerante em vários eventos, como o Samora Equestre ou as Tasquinhas de Benavente e de Samora Correia. “Com a aquisição de uma tenda pouparemos muito dinheiro”, assegura a presidente da câmara, referindo que estão também a ser avaliadas outras áreas onde é possível racionalizar despesas.

Paralelamente, o município quer envolver entidades externas e atrair patrocínios, ainda que reconheça que este tipo de contactos exige planeamento com maior antecedência. A meta, a médio prazo, é que o festival “viva praticamente sozinho”, sustentado por patrocínios, bilhética e outras receitas, à semelhança de muitos festivais que decorrem um pouco por todo o país.

O nome do festival que sucederá ao Festival do Arroz Carolino deverá ser revelado durante a Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que se realiza de 25 de Fevereiro a 1 de Março, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa. A câmara promete um evento “mais maduro”, com grandes artistas, novas ofertas culturais e gastronómicas e uma maior participação dos restaurantes locais.