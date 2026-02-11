uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 11-02-2026 13:43

ARCAS confirma realização do Carnaval de Samora Correia e anuncia reforço solidário

ARCAS confirma realização do Carnaval de Samora Correia e anuncia reforço solidário
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Organização sublinha garantias de segurança e promete doar bens essenciais e parte das receitas.

A Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) garantiu que o Carnaval de Samora Correia 2026 vai realizar-se nos moldes previstos, afastando dúvidas quanto ao financiamento e assegurando que o evento mantém todas as condições de segurança, numa altura em que outros corsos no país foram cancelados devido a situações de calamidade.
Em comunicado, a direcção da ARCAS começa por esclarecer que o apoio concedido pela Câmara Municipal de Benavente é exclusivamente destinado à organização do Carnaval, não tendo origem em fundos sociais. Segundo a associação, os recursos atribuídos são aplicados “com responsabilidade, rigor e respeito por todos”, exclusivamente na preparação do evento.
A organização faz ainda questão de distinguir a realidade local da de outros municípios que optaram por cancelar os festejos carnavalescos. Esses cancelamentos, sublinha, ocorreram em territórios que se encontram em estado de calamidade e onde a organização do Carnaval é da responsabilidade directa das câmaras municipais, situação que não se verifica em Samora Correia.
“Não podem, nem devem, ser automaticamente transportadas para a nossa realidade” as decisões tomadas noutros concelhos, refere a direcção da colectividade, defendendo que o Carnaval de Samora Correia continua a representar um momento de esperança e alegria para a população.
Reconhecendo que muitas famílias atravessam dificuldades, a ARCAS sustenta que a melhor forma de contribuir para a comunidade não passa pelo cancelamento do evento, mas antes pela sua realização com responsabilidade. Nesse sentido, a associação compromete-se a doar bens essenciais e uma parte das receitas do Carnaval, reforçando a sua intervenção solidária junto de quem mais precisa.
No plano da segurança, a direcção deixa uma “mensagem de tranquilidade”, assegurando que estão garantidas todas as condições necessárias. A organização encontra-se em contacto permanente com a Protecção Civil, acompanhando a evolução da situação e preparada para agir caso tal se revele necessário.
Apesar das limitações verificadas em alguns acessos, a ARCAS afirma estar a desenvolver esforços para assegurar que a população possa participar no evento, reiterando que o Carnaval de Samora Correia “é de todos”.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar