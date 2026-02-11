ARCAS confirma realização do Carnaval de Samora Correia e anuncia reforço solidário

A Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) garantiu que o Carnaval de Samora Correia 2026 vai realizar-se nos moldes previstos, afastando dúvidas quanto ao financiamento e assegurando que o evento mantém todas as condições de segurança, numa altura em que outros corsos no país foram cancelados devido a situações de calamidade.

Em comunicado, a direcção da ARCAS começa por esclarecer que o apoio concedido pela Câmara Municipal de Benavente é exclusivamente destinado à organização do Carnaval, não tendo origem em fundos sociais. Segundo a associação, os recursos atribuídos são aplicados “com responsabilidade, rigor e respeito por todos”, exclusivamente na preparação do evento.

A organização faz ainda questão de distinguir a realidade local da de outros municípios que optaram por cancelar os festejos carnavalescos. Esses cancelamentos, sublinha, ocorreram em territórios que se encontram em estado de calamidade e onde a organização do Carnaval é da responsabilidade directa das câmaras municipais, situação que não se verifica em Samora Correia.

“Não podem, nem devem, ser automaticamente transportadas para a nossa realidade” as decisões tomadas noutros concelhos, refere a direcção da colectividade, defendendo que o Carnaval de Samora Correia continua a representar um momento de esperança e alegria para a população.

Reconhecendo que muitas famílias atravessam dificuldades, a ARCAS sustenta que a melhor forma de contribuir para a comunidade não passa pelo cancelamento do evento, mas antes pela sua realização com responsabilidade. Nesse sentido, a associação compromete-se a doar bens essenciais e uma parte das receitas do Carnaval, reforçando a sua intervenção solidária junto de quem mais precisa.

No plano da segurança, a direcção deixa uma “mensagem de tranquilidade”, assegurando que estão garantidas todas as condições necessárias. A organização encontra-se em contacto permanente com a Protecção Civil, acompanhando a evolução da situação e preparada para agir caso tal se revele necessário.

Apesar das limitações verificadas em alguns acessos, a ARCAS afirma estar a desenvolver esforços para assegurar que a população possa participar no evento, reiterando que o Carnaval de Samora Correia “é de todos”.