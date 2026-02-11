uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 11-02-2026 12:28

Flyin’ Kings lança última música da colecção iniciada em 2020

Banda de Alcanhões reúne temas que cruzam reggae, ska e rock

A banda de Alcanhões: Flyin’ Kings, acaba de lançar o seu novo EP intitulado Flyin’ Kings, o quarto e último capítulo de uma colecção iniciada em 2020 e inspirada nos quatro elementos da natureza. O novo trabalho da banda do concelho de Santarém reúne temas que cruzam reggae, ska e rock, mantendo a energia rítmica que caracteriza o grupo, agora com uma produção mais madura e coesa.

Entre os destaques está “Let’s Hit The Road”, faixa que conta com a participação especial de Mark Cain, dos Primitive Reason, retomando a colaboração iniciada no tema LIFE, do primeiro EP Startin’ A Fire. A banda sublinha que este percurso criativo representou “um verdadeiro processo de aprendizagem e amadurecimento”, no qual as músicas e a abordagem à composição evoluíram de forma natural.

Misturado e masterizado por Daniel Eira, o EP inclui ainda os temas Believin’, Runnin’ e Chillin’ In The Backyard. O lançamento reforça a identidade sonora dos Flyin’ Kings e encerra um ciclo iniciado com Startin’ A Fire (2020), seguido por Surfin’ The World (2021) e Risin’ Tree (2025).

O novo trabalho da banda, formada por Daniel Eira (voz/guitarra/teclas/baixo), Ivo Salgado (bateria) e Mark Cain (saxofone) já está disponível em vídeo, no Spotify e para download em MP3 e WAV.

