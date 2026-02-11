uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 11-02-2026 15:00

Tributo a Black Sabbath na Fábrica das Palavras

Tributo a Black Sabbath na Fábrica das Palavras
Foto: cm vfx
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, vai ser palco de uma noite dedicada aos Black Sabbath, dia 20 de Fevereiro.

A Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, recebe no dia 20 de Fevereiro, a sessão do “Jam às Sextas - A Fábrica Convida” dedicada aos Black Sabbath.
Pelas 22h00, a banda residente constituida pelos músicos Paulo Brissos, Sertório Calado, João Sanguinheira e Rogério Nunes, assume o palco para celebrar clássicos do grupo britânico, com a participação de um convidado especial.
Recorde-se que o mítico vocalista dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne, faleceu dia 22 de julho de 2025, aos 76 anos.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar