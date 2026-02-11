Tributo a Black Sabbath na Fábrica das Palavras

Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, vai ser palco de uma noite dedicada aos Black Sabbath, dia 20 de Fevereiro.

A Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, recebe no dia 20 de Fevereiro, a sessão do “Jam às Sextas - A Fábrica Convida” dedicada aos Black Sabbath.

Pelas 22h00, a banda residente constituida pelos músicos Paulo Brissos, Sertório Calado, João Sanguinheira e Rogério Nunes, assume o palco para celebrar clássicos do grupo britânico, com a participação de um convidado especial.

Recorde-se que o mítico vocalista dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne, faleceu dia 22 de julho de 2025, aos 76 anos.