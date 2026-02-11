Cultura | 11-02-2026 15:00
Tributo a Black Sabbath na Fábrica das Palavras
Foto: cm vfx
Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, vai ser palco de uma noite dedicada aos Black Sabbath, dia 20 de Fevereiro.
A Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, recebe no dia 20 de Fevereiro, a sessão do “Jam às Sextas - A Fábrica Convida” dedicada aos Black Sabbath.
Pelas 22h00, a banda residente constituida pelos músicos Paulo Brissos, Sertório Calado, João Sanguinheira e Rogério Nunes, assume o palco para celebrar clássicos do grupo britânico, com a participação de um convidado especial.
Recorde-se que o mítico vocalista dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne, faleceu dia 22 de julho de 2025, aos 76 anos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar