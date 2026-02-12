Flamenco em destaque no Cine-Teatro Paraíso em Tomar

O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai ser palco do espectáculo de música e dança “Flamenco Passion”. O espectáculo vai decorrer no sábado, 14 de Fevereiro, a partir das 18h00.



“O Flamenco é a forma de arte intimamente ligada à beleza do canto e da dança. As duas disciplinas que estão na génese deste espectáculo, suportado pela actuação de músicos e bailarinos”, pode ler-se em comunicado. A organização é do Município de Tomar e da produtora Proeza Arrebatadora.