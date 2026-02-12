Cultura | 12-02-2026 10:00
Longra promove Baile de Carnaval e Prova de Sopas
Foto Facebook CSCR Longra
Iniciativas decorrem no fim-de-semana de 14 e 15 de Fevereiro na aldeia de Longra, concelho de Tomar.
O Centro Social, Cultural e Recreativo de Longra está a promover a realização de dois eventos para o fim-de-semana de 14 e 15 de Fevereiro. Na noite de sábado há Baile de Carnaval com actuação de Nuno Ricky. Já no domingo há Prova de Sopas, naquela que será a 16ª edição do evento.
Ambas as iniciativas decorrem na sede do CSCR de Longra, freguesia de Madalena e Beselga, concelho de Tomar.
