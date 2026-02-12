uma parceria com o Jornal Expresso
12/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 12-02-2026 10:00

Longra promove Baile de Carnaval e Prova de Sopas

Longra promove Baile de Carnaval e Prova de Sopas
Foto Facebook CSCR Longra
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativas decorrem no fim-de-semana de 14 e 15 de Fevereiro na aldeia de Longra, concelho de Tomar.

O Centro Social, Cultural e Recreativo de Longra está a promover a realização de dois eventos para o fim-de-semana de 14 e 15 de Fevereiro. Na noite de sábado há Baile de Carnaval com actuação de Nuno Ricky. Já no domingo há Prova de Sopas, naquela que será a 16ª edição do evento.

Ambas as iniciativas decorrem na sede do CSCR de Longra, freguesia de Madalena e Beselga, concelho de Tomar.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar