12/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 12-02-2026 12:00

Município de Salvaterra de Magos cancela Feira de Magos e reformula Mês da Enguia

A autarquia decidiu redireccionar as verbas previstas para iniciativas festivas para a recuperação de infraestruturas afectadas pelo mau tempo, numa altura em que o concelho enfrenta prejuízos significativos.

A presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, anunciou que a Feira de Magos não se realizará este ano e que o Mês da Enguia será reformulado, na sequência dos estragos provocados pelas recentes intempéries e cheias que atingiram o território.
Num comunicado dirigido aos munícipes, a autarca explicou que, após a análise dos primeiros relatórios técnicos, recebidos na tarde de terça-feira, 10 de Fevereiro, parte do executivo reuniu para avaliar a dimensão dos danos em diversas infra-estruturas do concelho.
Segundo a responsável, os prejuízos são “grandes” e exigem uma resposta célere por parte do município, o que implicou a redefinição de prioridades orçamentais. As verbas inicialmente previstas para a realização da Feira de Magos serão canalizadas para intervenções consideradas urgentes, com o objectivo de repor a normalidade na vida da população.
Helena Neves reconheceu que a decisão “não foi fácil”, sublinhando, contudo, que foi tomada na convicção de que representa “o melhor para a vida dos munícipes”. A reformulação do Mês da Enguia, evento de forte tradição no concelho, será ajustada às circunstâncias actuais, embora a autarquia não tenha, para já, detalhado em que moldes decorrerá.
Portugal tem sido afectado nas últimas semanas por episódios de mau tempo, com especial incidência de cheias em vários pontos do país, situação que também atingiu o concelho de Salvaterra de Magos, obrigando o executivo a rever o calendário festivo face às necessidades de recuperação de infraestruturas.
