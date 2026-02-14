uma parceria com o Jornal Expresso
14/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 14-02-2026 21:00

PS contra apoio à ACES pela colaboração no Festival Nacional de Gastronomia

PS contra apoio à ACES pela colaboração no Festival Nacional de Gastronomia
Último Festival Nacional de Gastronomia decorreu em Outubro, na Casa do Campino em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Santarém vai receber 27 mil euros da Câmara de Santarém pela parceria na dinamização do Festival Nacional de Gastronomia. Oposição socialista alegou que a informação disponibilizada era escassa e votou contra.

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio de 27.650 euros à ACES – Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Santarém no âmbito da colaboração prestada por essa entidade na dinamização do último Festival Nacional de Gastronomia, que decorreu na cidade em Outubro de 2025.
A proposta passou unicamente com os votos favoráveis da banca da AD (PSD/CDS), com a bancada do PS a votar contra e o vereador do Chega a abster-se. Face ao empate de votos a favor (4) e contra (4) entre AD e PS, o presidente João leite teve de usar o chamado voto de qualidade para a proposta passar. O vereador do PS Nuno Domingos referiu que o documento disponibilizado ao executivo não trazia qualquer orçamento, referindo apenas a que se destinava. E disse que em anos anteriores foi disponibilizada outra informação, pelo que iriam votar contra.
João Leite disse que poderia ser pedida informação mais detalhada, enquanto o vice-presidente, Emanuel Campos (PSD), acrescentou que com a aprovação do ponto a ACES terá de apresentar informação mais detalhada sobre as despesas e serviços prestados.
Após a reunião, o vereador socialista Pedro Ribeiro justificou também nas redes sociais a posição do PS. "Solicitámos várias vezes esclarecimentos sobre o destino concreto desta verba, no âmbito de um acordo para o Festival Nacional de Gastronomia. As respostas foram vagas, o e-mail com o pedido era genérico, referindo apenas comunicação, palamenta de cozinha, (quando ela existe) etc... Estamos ainda à espera desde o início do mandato de dados sobre esse evento. Já se passaram 3 meses e nada. Por fim, entendemos que este tipo de apoio deve ser apresentado antes das iniciativas acontecerem, não vários meses depois, como um facto consumado”, escreveu.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar