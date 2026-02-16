Cultura | 16-02-2026 18:00
A doença mental em palco no Centro Cultural do Cartaxo
foto ilustrativa
Peça de teatro O Amor Não se Esquece, Afonso estará em cena no dia 21 de Fevereiro e aborda a perspectiva dos doentes mentais e dos seus cuidadores com enfoque na doença Alzheimer, num retrato sensível e humano.
A peça de teatro O Amor Não se Esquece, Afonso estará em cena dia 21 de Fevereiro, pelas 21h00, e acompanha Maria, uma mulher diagnosticada com a doença Alzheimer que vive acompanhada pelo irmão, Frederico, e pelo filho, Guilherme. Enquanto o irmão procura suavizar a realidade da doença de Maria, o filho Guilherme resiste a aceitar a mudança que o estado da mãe provoca. Num espectáculo único que combina humor, música e emoções fortes, a peça procura sensibilizar a audiência para a temática das doenças mentais. Para a aquisição de bilhetes destinados a pessoas com mobilidade condicionada, deverá ser feito contacto directo com a bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo.
