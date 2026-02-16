uma parceria com o Jornal Expresso
16/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 16-02-2026 21:00

“A Primeira Vez” no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

“A Primeira Vez” no Teatro Sá da Bandeira em Santarém
FOTO - DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Teatro Sá da Bandeira vai receber na sexta-feira, 27 de Fevereiro, às 21h30, o espectáculo teatral `A Primeira Vez´.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai receber na sexta-feira, 27 de Fevereiro, às 21h30, o espectáculo teatral `A Primeira Vez´. Trata-se de uma criação de Tiago Correia e da companhia A Turma, que mergulha no universo da juventude através de um encontro carregado de vulnerabilidade, descoberta e emoção. O espectáculo conta com interpretações de Francisca Sobrinho e Rafael Paes, cenografia de Ana Gormicho, figurinos de Sara Miro, desenho de luz de Pedro Nabais e música original de André Júlio Turquesa. Os bilhetes custam 5 euros.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar