Cultura | 16-02-2026 21:00
“A Primeira Vez” no Teatro Sá da Bandeira em Santarém
FOTO - DR
O Teatro Sá da Bandeira vai receber na sexta-feira, 27 de Fevereiro, às 21h30, o espectáculo teatral `A Primeira Vez´.
O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai receber na sexta-feira, 27 de Fevereiro, às 21h30, o espectáculo teatral `A Primeira Vez´. Trata-se de uma criação de Tiago Correia e da companhia A Turma, que mergulha no universo da juventude através de um encontro carregado de vulnerabilidade, descoberta e emoção. O espectáculo conta com interpretações de Francisca Sobrinho e Rafael Paes, cenografia de Ana Gormicho, figurinos de Sara Miro, desenho de luz de Pedro Nabais e música original de André Júlio Turquesa. Os bilhetes custam 5 euros.
