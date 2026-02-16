Oficinas gratuitas de dança em Vila Franca de Xira até Junho

A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou a promoção, semanalmente, até 27 de Junho, nos Centros Comunitários da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria e de Povos – Polo Cultural, em Vila Franca de Xira, oficinas de dança inclusiva, intitulada “há dança no Bairro”. Dirigidas à comunidade, pretendem desenvolver um trabalho intergeracional, no qual podem inscrever-se gratuitamente todos os que queiram expressar-se através do movimento e promover o seu bem-estar físico, emocional e social.

As sessões, calendarizadas para todos os sábados, assentam nos valores da inclusão, da diversidade e de uma educação artística sem barreiras. Pretende-se promover a participação activa da comunidade, independentemente das habilidades físicas, artísticas ou emocionais. Este convite ao movimento, diz o município, fortalece também os laços sociais e preserva a cultura e a tradição de uma comunidade. “Há dança no Bairro” integra o projecto municipal mais abrangente e denominado de “Dança para a Comunidade”, um projecto comunitário intergeracional produzido e programado pela “In Associação Cultural e Artística”, que conta com outros dois eixos: “IN-ADAPTADA Dança Inclusiva” (laboratórios de dança para utentes das instituições de apoio à deficiência do Concelho) e “Festival IN-CLUI” (protagonizado por instituições de apoio à deficiência, comunidade e escolas do concelho, com programação a cargo da “IN-ADAPTADA Companhia de Dança Inclusiva”, em parceria com a “CiM Companhia de Dança” e agendado para 27 e 28 de Novembro).