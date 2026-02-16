Cultura | 16-02-2026 21:00
Tomar à Prova regressa com a 7ª Rota das Tapas e Petiscos
Foto Município de Tomar
Por apenas 4€ poderá degustar uma tapa ou petisco servido com uma bebida tomarense.
O Tomar à Prova está de regresso com a 7ª Rota das Tapas e Petiscos. A iniciativa do Município de Tomar vai decorrer entre os dias 16 de Fevereiro e 1 de Março. “Nos estabelecimentos aderentes e por apenas 4€ poderá degustar uma tapa ou petisco servido com uma bebida Tomarense”, assim é promovida a iniciativa.
Aberto a todo o público, o Tomar à Prova decorre a partir das 17h00, nos estabelecimentos aderentes.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar