Tomar à Prova regressa com a 7ª Rota das Tapas e Petiscos

O Tomar à Prova está de regresso com a 7ª Rota das Tapas e Petiscos. A iniciativa do Município de Tomar vai decorrer entre os dias 16 de Fevereiro e 1 de Março. “Nos estabelecimentos aderentes e por apenas 4€ poderá degustar uma tapa ou petisco servido com uma bebida Tomarense”, assim é promovida a iniciativa.

Aberto a todo o público, o Tomar à Prova decorre a partir das 17h00, nos estabelecimentos aderentes.