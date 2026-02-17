Cultura | 17-02-2026 07:00
Biblioteca Móvel leva livros e cidadania às freguesias de Coruche
Inspirada na ideia de que “a leitura é uma ferramenta poderosa para a mudança social e a justiça”, a iniciativa reforça a proximidade entre a biblioteca e as freguesias.
A Biblioteca Municipal Móvel “Coruja do Saber” regressa esta semana às freguesias do concelho de Coruche, com paragens agendadas na Volta do Vale, São Torcato e no Ninho dos Corujinhas, numa iniciativa que pretende aproximar os livros dos leitores e promover hábitos de leitura junto da população.
Sob o mote de que o mundo “precisa de soluções justas para os problemas” e, por isso, “precisa de leitores”, a autarquia reforça o compromisso de levar a leitura para fora de portas, indo ao encontro das comunidades e encurtando distâncias geográficas e sociais.
No dia 18 de Fevereiro, a biblioteca móvel estará na Volta do Vale, junto ao Centro Social, entre as 10h30 e as 11h00. No dia seguinte, 19 de Fevereiro, marca presença em São Torcato, junto à Igreja, no mesmo horário. A última paragem desta semana está prevista para 20 de Fevereiro, às 09h30, no Ninho dos Corujinhas.
Através deste serviço itinerante, o Município de Coruche pretende garantir o acesso ao livro e à informação em todo o território, promovendo a igualdade de oportunidades e incentivando a formação de novos leitores, desde a infância.
