uma parceria com o Jornal Expresso
17/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 17-02-2026 12:00

Hip Hop United promete levar milhares a VFX em Junho

danca
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento de dança urbana promete receber a visita de quase quatro mil pessoas durante três dias.

A Dance Life Academy anunciou a realização de mais uma edição do Hip Hop United, um dos maiores campeonatos de dança urbana do concelho de Vila Franca de Xira. O evento está agendado para os dias 12, 13 e 14 de Junho no Pavilhão do Cevadeiro.
A organização estima a participação de entre 3.000 a 4.000 pessoas, entre atletas e acompanhantes, oriundos de várias zonas do país. Ao longo de três dias, o Hip Hop United promete transformar o Pavilhão do Cevadeiro num palco dedicado à celebração da cultura urbana, reunindo equipas de norte a sul de Portugal.
Além da vertente competitiva, o evento assume-se como um importante dinamizador cultural e económico do concelho, atraindo centenas de jovens e famílias e contribuindo para a atividade do comércio e serviços locais. A forte adesão de participantes do concelho reforça também o impacto do campeonato na promoção do desporto e da expressão artística junto da juventude.
Pela sua dimensão e relevância, a organização considera que o Hip Hop United 2026 poderá despertar particular interesse junto da comunidade, destacando não só o talento das equipas em competição, mas também o ambiente de celebração e partilha que caracteriza a iniciativa.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar