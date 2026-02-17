Cultura | 17-02-2026 12:00
Hip Hop United promete levar milhares a VFX em Junho
foto ilustrativa
Evento de dança urbana promete receber a visita de quase quatro mil pessoas durante três dias.
A Dance Life Academy anunciou a realização de mais uma edição do Hip Hop United, um dos maiores campeonatos de dança urbana do concelho de Vila Franca de Xira. O evento está agendado para os dias 12, 13 e 14 de Junho no Pavilhão do Cevadeiro.
A organização estima a participação de entre 3.000 a 4.000 pessoas, entre atletas e acompanhantes, oriundos de várias zonas do país. Ao longo de três dias, o Hip Hop United promete transformar o Pavilhão do Cevadeiro num palco dedicado à celebração da cultura urbana, reunindo equipas de norte a sul de Portugal.
Além da vertente competitiva, o evento assume-se como um importante dinamizador cultural e económico do concelho, atraindo centenas de jovens e famílias e contribuindo para a atividade do comércio e serviços locais. A forte adesão de participantes do concelho reforça também o impacto do campeonato na promoção do desporto e da expressão artística junto da juventude.
Pela sua dimensão e relevância, a organização considera que o Hip Hop United 2026 poderá despertar particular interesse junto da comunidade, destacando não só o talento das equipas em competição, mas também o ambiente de celebração e partilha que caracteriza a iniciativa.
