uma parceria com o Jornal Expresso
17/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 17-02-2026 21:00

Tricentenário da “Notícia Histórica” quer unir Alcanede e Pernes e procura mecenas para 2026

Tricentenário da “Notícia Histórica” quer unir Alcanede e Pernes e procura mecenas para 2026
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Obra escrita em 1726 por Simão Froes de Lemos volta a colocar o antigo termo de Alcanede no centro da história. Comissão executiva desafia comunidade, autarquias e empresas a apoiar um programa ambicioso que quer deixar marca duradoura no território.

O tricentenário da obra “Notícia Histórica e Topográfica da Vila de Alcanede” já está em marcha e promete mobilizar o antigo termo de Alcanede em torno da sua memória colectiva. O projecto comemorativo foi apresentado no sábado, 15 de Fevereiro, com um apelo à participação da comunidade e à angariação de mecenas e patrocinadores que tornem possível concretizar, em 2026, um programa cultural de grande alcance. Redigida em 1726 por Simão Froes de Lemos, a obra é considerada a primeira grande referência escrita dedicada ao território de Alcanede, constituindo uma fonte essencial para compreender a história, os costumes, o património natural e edificado de uma vasta área que hoje se distribui pelos concelhos de Alcanena, Rio Maior e Santarém.
O antigo “termo de Alcanede” integra actualmente 13 freguesias (Abrã, Alcanede, Alcobertas, Amiais de Baixo, Arneiro das Milhariças, Espinheiro, Fráguas, Gançaria, Louriceira, Malhou, Minde, Pernes e São Sebastião) num território com identidade própria e raízes históricas profundas, que os promotores querem agora valorizar e projectar. Entre os principais objectivos do programa está a homenagem a Simão Froes de Lemos, apontado como figura fundadora da historiografia local, bem como a divulgação de obras já publicadas sobre a história e o património da região.
Estão previstas exposições temáticas, jornadas de debate sobre história e património, inventariação e digitalização de documentos de arquivos históricos, além da publicação de livros e roteiros culturais que permitam tornar acessível ao grande público o conhecimento produzido ao longo de séculos. A recolha de fotografias antigas, testemunhos e memórias da comunidade sobre a cultura popular do território é outra das vertentes do projecto, assim como o levantamento do património histórico, artístico e cripto.
A comissão executiva do Tricentenário é composta por Clara Albino, Gabriel Feitor, Jorge Sobota, Luís Melo, Raul Violante e Vítor Serrão, que assumem o compromisso de construir um programa participado e abrangente. Mas para que as comemorações ganhem dimensão à altura dos 300 anos da obra, os promotores reconhecem que será essencial envolver autarquias, associações, empresas e particulares. A angariação de mecenas e patrocinadores privados surge como peça-chave para transformar a efeméride num verdadeiro movimento cultural de afirmação do território.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar