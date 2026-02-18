uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 18-02-2026 15:00

Aprender a construir abrigos para insectos no Parque de Santa Margarida

abrigo para insectos
foto ilustrativa
Iniciativa pretende sensibilizar para a importância dos insectos nos ecossistemas e para o papel que desempenham na manutenção da biodiversidade.

O Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, promove, no dia 21 de Fevereiro, entre as 15h30 e as 17h00, uma oficina dedicada à criação de abrigos para insectos. A iniciativa, destinada a participantes de todas as idades, pretende sensibilizar a comunidade para a importância dos insectos nos ecossistemas e para o papel fundamental que desempenham na manutenção da biodiversidade.
A sessão vai ter início com uma breve explicação sobre a função ecológica destes pequenos seres vivos e as suas principais necessidades. Segue-se uma componente prática, onde vão ser apresentadas e demonstradas técnicas simples para a construção de diferentes tipos de abrigos, privilegiando a reutilização sustentável de materiais.
Com esta actividade, o Parque Ambiental pretende reforçar o seu compromisso com a educação ambiental, promovendo a sustentabilidade e mostrando como gestos simples podem contribuir para a protecção da natureza.
