18/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 18-02-2026 12:00

Centro Cultural do Cartaxo recebe peça "O Amor Não Se Esquece, Afonso”

teatro
foto ilustrativa
O Centro Cultural do Cartaxo vai acolher a peça teatrial O Amor Não Se Esquece, Afonso”, no dia 21 de Fevereiro, às 21h00, levando ao público uma história sensível sobre memória, família e aceitação perante a doença.
A peça acompanha Maria e Frederico, dois irmãos que decidem passar alguns dias juntos na casa de infância, em Sintra, numa tentativa de revisitar memórias e reorganizar o passado. A história surge quando após a morte do marido de Maria, o filho, Guilherme, parte numa viagem de dois anos pelo mundo. Durante a sua ausência, a vida da família sofre uma reviravolta com o diagnóstico de Alzheimer de Maria, levando Frederico a assumir o papel de cuidador e a enfrentar o quotidiano com sensibilidade e dedicação. No regresso a casa, Guilherme depara-se com uma nova realidade familiar, marcada pela perda de memória da mãe, por situações insólitas e pela necessidade de aprender a gerir frustrações e emoções na relação entre ambos.
Com interpretações de Carla Vasconcelos, João Fernandes e Rodrigo Paganelli, o espectáculo combina humor, amor e música para abordar temas actuais com delicadeza, procurando equilibrar leveza e profundidade emocional. Os bilhetes custam 15 euros e estão disponíveis no Centro Cultural do Cartaxo e na plataforma Ticketline.
