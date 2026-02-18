Cultura | 18-02-2026 17:00
“Os Transtornados” levam ajuda solidária a Vieira de Leiria
Foto: Os Transtornados
O grupo solidário Os Transtornados entregou bens alimentares e agasalhos às vítimas das tempestades em Vieira de Leiria. A iniciativa envolveu voluntários do concelho de Vila Franca de Xira, entre outros.
O grupo solidário de amigos Os Transtornados, em parceria com o Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa e a Ajuda de Rua, deslocou-se a Vieira de Leiria, onde procedeu à entrega de bens alimentares e agasalhos às vítimas das tempestades.
O grupo conta com 24 voluntários dos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Loures, Lisboa e Sintra, realizando, uma vez por mês, uma acção solidária, maioritariamente dedicada à entrega de bens alimentares a pessoas em condição de sem-abrigo. Alguns voluntários asseguram ainda o corte de cabelo gratuito a quem vive na rua, em Lisboa. De acordo com um dos voluntários, muitos sem-abrigo da cidade de Vila Franca de Xira encontram-se actualmente na mesma condição em Lisboa.
A próxima acção do grupo será em apoio à Refúgio Animal Angels, com a entrega de rações e alimentação destinada aos animais resgatados pela associação.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar