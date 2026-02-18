uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 18-02-2026 17:00

“Os Transtornados” levam ajuda solidária a Vieira de Leiria

Foto: Os Transtornados
O grupo solidário Os Transtornados entregou bens alimentares e agasalhos às vítimas das tempestades em Vieira de Leiria. A iniciativa envolveu voluntários do concelho de Vila Franca de Xira, entre outros.

O grupo solidário de amigos Os Transtornados, em parceria com o Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa e a Ajuda de Rua, deslocou-se a Vieira de Leiria, onde procedeu à entrega de bens alimentares e agasalhos às vítimas das tempestades.
O grupo conta com 24 voluntários dos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Loures, Lisboa e Sintra, realizando, uma vez por mês, uma acção solidária, maioritariamente dedicada à entrega de bens alimentares a pessoas em condição de sem-abrigo. Alguns voluntários asseguram ainda o corte de cabelo gratuito a quem vive na rua, em Lisboa. De acordo com um dos voluntários, muitos sem-abrigo da cidade de Vila Franca de Xira encontram-se actualmente na mesma condição em Lisboa.
A próxima acção do grupo será em apoio à Refúgio Animal Angels, com a entrega de rações e alimentação destinada aos animais resgatados pela associação.
