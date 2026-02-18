uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-02-2026 18:00

Pintura de Jorge Rodrigues na Galeria Municipal do Entroncamento

pintor pintura tintas telas
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mostra de pintura acrílica propõe uma reflexão visual sobre identidade, memória e inquietações contemporâneas.

A Galeria Municipal do Entroncamento tem em exposição até dia 26 de Fevereiro, a mostra de pintura acrílica “Reflexos do Ser”, do artista Jorge Rodrigues, que convida o público a explorar questões de identidade e expressão através de pinturas intimistas.
Nesta exposição, o artista propõe uma viagem entre o interior e o exterior do indivíduo, numa sucessão de obras onde cada uma é "um espelho que reflete fragmentos de identidade, perceções em mutação e inquietações contemporâneas".
Através de técnicas e abordagens estéticas diversas, as pinturas revelam a multiplicidades criativa do artista, surgindo nas telas referências à memória, ao instante e à dúvida, cruzando corpo e pensamento, silêncio e expressão. Temas sociais, políticos e existenciais atravessam também as obras como pontos de reflexão, numa experiência que valoriza a introspeção e o confronto com a realidade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar