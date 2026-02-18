Pintura de Jorge Rodrigues na Galeria Municipal do Entroncamento

A Galeria Municipal do Entroncamento tem em exposição até dia 26 de Fevereiro, a mostra de pintura acrílica “Reflexos do Ser”, do artista Jorge Rodrigues, que convida o público a explorar questões de identidade e expressão através de pinturas intimistas.

Nesta exposição, o artista propõe uma viagem entre o interior e o exterior do indivíduo, numa sucessão de obras onde cada uma é "um espelho que reflete fragmentos de identidade, perceções em mutação e inquietações contemporâneas".

Através de técnicas e abordagens estéticas diversas, as pinturas revelam a multiplicidades criativa do artista, surgindo nas telas referências à memória, ao instante e à dúvida, cruzando corpo e pensamento, silêncio e expressão. Temas sociais, políticos e existenciais atravessam também as obras como pontos de reflexão, numa experiência que valoriza a introspeção e o confronto com a realidade.