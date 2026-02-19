uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 19-02-2026 21:00

Alenquer leva o teatro a todo o concelho entre Fevereiro e Abril

TEATRI SARAY TEATRO
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Alenquer promove, entre 28 de Fevereiro e 25 de Abril, o ciclo cultural “Vamos ao Teatro”. A iniciativa inclui teatro, circo, comédia e workshops, dirigidos a públicos de todas as idades.

A Câmara Municipal de Alenquer promove, entre 28 de Fevereiro e 25 de Abril, a programação artística “Vamos ao Teatro”, em parceria com a Alenpalco. Este ciclo cultural reúne 37 sessões de 15 eventos distintos, que incluem teatro, circo contemporâneo, comédia, revista, workshops e espectáculos para todas as idades, distribuídos por vários espaços do concelho.
A iniciativa percorre localidades como Alenquer, Carregado, Casais Novos, Ota, Refugidos, Labrugeira, Bairro, Camarnal, Paiol e Aldeia Gavinha, promovendo uma cultura de proximidade e a valorização do movimento associativo. A programação integra propostas dirigidas a diferentes públicos, do infantil aos seniores, incentivando a participação de toda a comunidade. O ciclo inclui ainda o workshop “Iniciação ao Teatro”, destinado a jovens e adultos interessados em desenvolver competências de interpretação.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar