Cultura | 19-02-2026 21:00
Alenquer leva o teatro a todo o concelho entre Fevereiro e Abril
foto ilustrativa
A Câmara Municipal de Alenquer promove, entre 28 de Fevereiro e 25 de Abril, o ciclo cultural “Vamos ao Teatro”. A iniciativa inclui teatro, circo, comédia e workshops, dirigidos a públicos de todas as idades.
A Câmara Municipal de Alenquer promove, entre 28 de Fevereiro e 25 de Abril, a programação artística “Vamos ao Teatro”, em parceria com a Alenpalco. Este ciclo cultural reúne 37 sessões de 15 eventos distintos, que incluem teatro, circo contemporâneo, comédia, revista, workshops e espectáculos para todas as idades, distribuídos por vários espaços do concelho.
A iniciativa percorre localidades como Alenquer, Carregado, Casais Novos, Ota, Refugidos, Labrugeira, Bairro, Camarnal, Paiol e Aldeia Gavinha, promovendo uma cultura de proximidade e a valorização do movimento associativo. A programação integra propostas dirigidas a diferentes públicos, do infantil aos seniores, incentivando a participação de toda a comunidade. O ciclo inclui ainda o workshop “Iniciação ao Teatro”, destinado a jovens e adultos interessados em desenvolver competências de interpretação.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar