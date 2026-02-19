Ana Lua Caiano leva tradição e electrónica ao Cine-Teatro Paraíso em Tomar

Cantora e compositora actua no sábado, 21 de Fevereiro. Concerto está inserido no ciclo municipal “Serão 5 às 6”.

A cantora Ana Lua Caiano sobe ao palco do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, na tarde de sábado, 21 de Fevereiro, a partir das 18h00, para um concerto integrado na iniciativa municipal “Serão 5 às 6”.

Reconhecida pela originalidade do seu trabalho, Ana Lua Caiano tem vindo a afirmar-se no panorama musical português através de uma proposta artística que cruza tradição e modernidade. A cantora e compositora explora a fusão entre o património musical português e a electrónica contemporânea.