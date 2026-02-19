uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 19-02-2026 10:00

Ana Lua Caiano leva tradição e electrónica ao Cine-Teatro Paraíso em Tomar

Ana Lua Caiano leva tradição e electrónica ao Cine-Teatro Paraíso em Tomar
Foto Facebook Ana Lua Caiano
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cantora e compositora actua no sábado, 21 de Fevereiro. Concerto está inserido no ciclo municipal “Serão 5 às 6”.

A cantora Ana Lua Caiano sobe ao palco do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, na tarde de sábado, 21 de Fevereiro, a partir das 18h00, para um concerto integrado na iniciativa municipal “Serão 5 às 6”.
Reconhecida pela originalidade do seu trabalho, Ana Lua Caiano tem vindo a afirmar-se no panorama musical português através de uma proposta artística que cruza tradição e modernidade. A cantora e compositora explora a fusão entre o património musical português e a electrónica contemporânea.
A iniciativa “Serão 5 às 6”, promovida pelo Município de Tomar, consiste num ciclo de espectáculos culturais realizados ao final da tarde. O objectivo passa por dinamizar a oferta cultural da cidade com concertos diversificados em horários acessíveis.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar