Cultura | 19-02-2026 10:00
Ana Lua Caiano leva tradição e electrónica ao Cine-Teatro Paraíso em Tomar
Foto Facebook Ana Lua Caiano
Cantora e compositora actua no sábado, 21 de Fevereiro. Concerto está inserido no ciclo municipal “Serão 5 às 6”.
A cantora Ana Lua Caiano sobe ao palco do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, na tarde de sábado, 21 de Fevereiro, a partir das 18h00, para um concerto integrado na iniciativa municipal “Serão 5 às 6”.
Reconhecida pela originalidade do seu trabalho, Ana Lua Caiano tem vindo a afirmar-se no panorama musical português através de uma proposta artística que cruza tradição e modernidade. A cantora e compositora explora a fusão entre o património musical português e a electrónica contemporânea.
A iniciativa “Serão 5 às 6”, promovida pelo Município de Tomar, consiste num ciclo de espectáculos culturais realizados ao final da tarde. O objectivo passa por dinamizar a oferta cultural da cidade com concertos diversificados em horários acessíveis.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar