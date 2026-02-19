Cultura | 19-02-2026 07:00
Grupo de teatro do Soupo apresenta revista em Aveiras de Cima
foto ilustrativa
O grupo de teatro do Centro de Convívio do Soupo leva ao palco da Casa do Povo de Aveiras de Cima a revista “Há revista para si”, no dia 7 de Março, às 21h00.
O grupo de teatro do Centro de Convívio do Soupo, no concelho de Alenquer, vai subir ao palco da Casa do Povo de Aveiras de Cima com a revista “Há revista para si”.
Com textos de André Camilo e Inês Marta, encenação de Tiago Pereira e Joana Horta, e coreografia de João Pereira, o espectáculo realiza-se no dia 7 de Março, pelas 21h00, contando com 13 actores em cena.
