uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 19-02-2026 07:00

Grupo de teatro do Soupo apresenta revista em Aveiras de Cima

teatro palco espectáculo
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O grupo de teatro do Centro de Convívio do Soupo leva ao palco da Casa do Povo de Aveiras de Cima a revista “Há revista para si”, no dia 7 de Março, às 21h00.

O grupo de teatro do Centro de Convívio do Soupo, no concelho de Alenquer, vai subir ao palco da Casa do Povo de Aveiras de Cima com a revista “Há revista para si”.
Com textos de André Camilo e Inês Marta, encenação de Tiago Pereira e Joana Horta, e coreografia de João Pereira, o espectáculo realiza-se no dia 7 de Março, pelas 21h00, contando com 13 actores em cena.


PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar