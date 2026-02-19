GrutaForte Teatro apresenta “Doidas de Morte” na Calhandriz

O GrutaForte Teatro vai apresentar a peça “Doidas de Morte” no próximo dia 21 de Fevereiro, pelas 21h00, no Centro Desportivo, Recreativo e Cultural da Calhandriz.

A peça é encenada por Pedro Cera e inspira-se na obra emblemática de Raúl Brandão, “O Doido e a Morte”.

O grupo de teatro promete uma noite de emoções fortes, onde o drama e o absurdo se cruzam de forma surpreendente, apelando à participação do público.