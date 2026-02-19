uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 19-02-2026 18:00

“Personagens do Assombro” na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro

A Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, recebe a partir de 20 de Fevereiro a 17.ª exposição promovida pelo Agrupamento de Escolas Templários.

A inauguração está marcada para as 18h00 e contará com a presença do director do agrupamento, que sublinha a importância de dar visibilidade a criadores da região. A exposição reúne um conjunto de aguarelas que reflectem o percurso artístico de Bruno Ferraz, conhecido tanto pelas suas exposições individuais e colectivas como pelo trabalho de ilustração em literatura infantojuvenil.
Natural do concelho de Ourém, o artista tem vindo a consolidar uma linguagem visual própria, marcada por figuras expressivas e ambientes que evocam fantasia, inquietação e imaginação — elementos que dão nome à exposição agora apresentada.
A sessão inaugural será transmitida em directo através da página de Facebook do Agrupamento de Escolas Templários, permitindo que a comunidade acompanhe o evento mesmo à distância. A mostra ficará patente ao público na galeria escolar após a inauguração.
