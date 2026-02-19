Soirée Musical dos Saltimbancos regressa à Sociedade Nabantina

A 13.ª edição do Soirée Musical dos Saltimbancos decorre na Sociedade Nabantina, em Tomar, no sábado, 21 de Fevereiro, com início marcado para as 21h00. O tema escolhido é “ALEGRIA”, prometendo uma noite cheia de música, animação e algumas surpresas. A abertura das portas está prevista para as 20h30.

O Soirée Musical dos Saltimbancos reúne música, convívio e alegria num ambiente acolhedor e descontraído.