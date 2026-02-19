Cultura | 19-02-2026 12:00
Vivaldi e Telemann em destaque na Igreja da Misericórdia de Tomar

Concerto de música barroca, esta quinta-feira, junta intérpretes internacionais em Tomar.
A Igreja da Misericórdia, em Tomar, recebe estaa quinta-feira, 19 de Fevereiro, um concerto dedicado à música barroca. O espectáculo tem início marcado para as 19h15. O programa destaca uma nova versão do “Nisi Dominus”, de Antonio Vivaldi, adaptada para instrumentos de sopro, e inclui ainda obras de câmara de Georg Philipp Telemann.
Em palco vão estar Juliana Mauger, mezzo-soprano, Katharine Rawdon, na flauta, Bethany Akers, no oboé, Franz-Jürgen Dörsam, no fagote, e Brian MacKay, no cravo. A organização é da Musicamera Produções.
