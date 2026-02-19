uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 19-02-2026 15:00

Workshop de Aguarelas regressa ao Museu Municipal de Vila Franca de Xira

Museu Municipal de Vila Franca de Xira retoma, a partir de 1 de Março, o Workshop de Aguarelas.

O Museu Municipal de Vila Franca de Xira retoma, a partir de 1 de Março, o programa Workshop de Aguarelas, destinado a participantes de nível “iniciado”. As aulas decorrem ao domingo de manhã, pelas 10h00, no Núcleo-Sede do Museu Municipal, em Vila Franca de Xira, e são orientadas pelo artista plástico Jorge Alexandre.
O workshop é composto por cinco sessões e destina-se a todos os que pretendam iniciar-se na técnica da aguarela, adultos ou crianças a partir dos 4/5 anos de idade. A participação é gratuita, estando limitada a 12 pessoas, mediante inscrição prévia.
Ainda este ano terá lugar a edição de nível avançado do mesmo programa, dirigida a participantes que já tenham frequentado o nível “iniciado”, dando continuidade à formação artística promovida pelo museu.


