uma parceria com o Jornal Expresso
20/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 20-02-2026 10:00

Flyin’ Kings lança última música da colecção iniciada em 2020

Flyin’ Kings lança última música da colecção iniciada em 2020
Flyin' Kings, banda de Alcanhões, lança novo EP - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A banda de Alcanhões, Flyin’ Kings, acaba de lançar o seu novo EP, o quarto e último capítulo de uma colecção iniciada em 2020 e inspirada nos quatro elementos da natureza.

A banda de Alcanhões, Flyin’ Kings, acaba de lançar o seu novo EP, o quarto e último capítulo de uma colecção iniciada em 2020 e inspirada nos quatro elementos da natureza. O trabalho da banda do concelho de Santarém reúne temas que cruzam reggae, ska e rock, mantendo a energia rítmica que caracteriza o grupo, agora com uma produção mais madura e coesa.
Entre os destaques está “Let’s Hit The Road”, faixa que conta com a participação especial de Mark Cain, dos Primitive Reason, retomando a colaboração iniciada no tema LIFE, do primeiro EP Startin’ A Fire. A banda sublinha que este percurso criativo representou “um verdadeiro processo de aprendizagem e amadurecimento”, no qual as músicas e a abordagem à composição evoluíram de forma natural.
Misturado e masterizado por Daniel Eira, o EP inclui ainda os temas Believin’, Runnin’ e Chillin’ In The Backyard. O lançamento reforça a identidade sonora dos Flyin’ Kings e encerra um ciclo iniciado com Startin’ A Fire (2020), seguido por Surfin’ The World (2021) e Risin’ Tree (2025).
O novo trabalho da banda, formada por Daniel Eira (voz/guitarra/teclas/baixo), Ivo Salgado (bateria) e Mark Cain (saxofone) já está disponível em vídeo, no Spotify e para download em MP3 e WAV.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar