21/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 21-02-2026 18:14

Ana Leite é a primeira mulher a presidir à direcção da SFUS em 104 anos

A eleição decorreu com lista única e votação separada por órgãos, ao abrigo dos novos estatutos, registando maiorias na direcção, conselho fiscal e mesa da assembleia geral.

Ana Margarida Leite Assunção foi eleita presidente da direcção da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), tornando-se a primeira mulher a assumir o cargo nos 104 anos de história da colectividade.
A sufrágio, que teve lugar no dia 21 de Fevereiro, apresentou-se apenas a Lista A, tendo a direcção sido eleita com 39 votos a favor, seis votos em branco e um voto nulo. Já o conselho fiscal recolheu 42 votos favoráveis, três brancos e um nulo, enquanto a mesa da assembleia geral obteve 40 votos a favor, cinco brancos e um nulo.
Carlos Salvador mantém-se como presidente da mesa da assembleia geral, órgão que contabiliza ainda os nomes de Otelinda Carreira, Beatriz Ferreira, Inês Pederneira, além dos suplentes Bruna Vital e Gonçalo Lemos. João Gomes continua à frente do conselho fiscal, o qual conta ainda com Dora Ramos, Josué Lopes e a primeira suplente Mariana Valério.
A direcção, além da presidente Ana Leite, que transita da vice-presidência da direcção no anterior mandato, é composta ainda por Miguel Gonçalves, Lídia Bexiga, Érica Manuel, Henrique Gonçalves, Cristina da Fonseca, Filipa Salvador, Ana Filipa dos Santos, Matheus Araújo. José Justino, Joana Ferreira, Sofia Gonçalves e Maria Vinhas Roque são suplentes.
Fundada em 1921, a SFUS completa 105 anos no próximo dia 10 de Maio, e é reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública.

