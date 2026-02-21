Concertos solidários em Tomar reúnem dezenas de artistas

Tomar vai acolher, nos dias 27 e 28 de Fevereiro, a partir das 21h30, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, o evento solidário “Recuperar Tomar – Um caminho feito em conjunto”. A iniciativa é promovida pela associação cultural TomarIniciativas, com o apoio da Câmara de Tomar. A acção surge na sequência da depressão Kristin, que atingiu o concelho a 28 de Janeiro, provocando danos significativos em várias zonas do território. Perante o impacto da intempérie, a organização decidiu avançar com um evento solidário destinado a apoiar as intervenções necessárias e a recuperação das áreas afectadas.

Segundo comunicado da TomarIniciativas, o objectivo passa por “colmatar o contexto de resposta às ocorrências e aos prejuízos registados”, reforçando o espírito solidário da comunidade local, nacional e da diáspora tomarense. O evento, integrado nas comemorações dos Dias de Thomar, conta com um cartaz diversificado que junta artistas consagrados e projectos locais.

Dia 27 de Fevereiro sobem ao palco: UHF, Iris, Miguel Azevedo, Emanuel Moura, Smells Like 90’s, Tomar-lhe o Gosto, Jorge Rivotti & Réplika, Omni, K’Preta, Superfly, Pão-de-Ló, Mr. Charles, Rokas e a Tuna Cavaleiras Sellium. Dia 28 de Fevereiro actuam: José Cid, Quinta do Bill, Emanuel, David Antunes, Padre Borga, Sérgio Rossi, FH5, Ricardo José, Nuno Ricky, Mário Mata, Carolina Ligeiro, Caco, I Love the 90’s, JBK, Curra e a Tuna Templária.

O bilhete tem o valor unitário de 10 euros, sendo válido para os dois dias do evento. Está disponível no Posto de Turismo de Tomar e no próprio local, nos dias do espetáculo. Todas as verbas angariadas com a venda de entradas são integralmente destinadas às intervenções necessárias na sequência dos estragos provocados pela intempérie.