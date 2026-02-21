Cultura | 21-02-2026 15:00
Tasquinhas de Rio Maior estão de regresso para dez dias de muita animação
40ª edição das Tasquinhas de Rio maior decorre de 27 de Fevereiro a 8 de Março.
As Tasquinhas de Rio Maior estão de regresso, de 27 de Fevereiro a 8 de Março, ao Pavilhão Multiusos de Rio Maior. O evento já vai para a 40ª edição, num modelo que constitui uma saborosa mostra de gastronomia regional, que envolve o movimento associativo do concelho e mobiliza centenas de voluntários. As Tasquinhas são um momento marcante do calendário festivo anual de Rio Maior e da região, sendo um ponto de convívio e de reencontro de amigos. Esta edição especial vai contar com uma exposição comemorativa dos 40 anos das Tasquinhas, onde se poderá recordar todos os cartazes que marcaram as edições.
