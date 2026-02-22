Poesia de Al Berto e Maria do Rosário Pedreira no Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo recebe no dia 28 de Fevereiro, às 21h30, o recital “Poesia em Diálogo: Al Berto & Maria do Rosário Pedreira”, com interpretação de João Sassetti e Inês Custódio. Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural do Cartaxo pelo valor de 5 euros.

Segundo o município, o espectáculo “cruza dois universos fundamentais da poesia portuguesa”, onde através de Al Berto e Maria do Rosário Pedreira, se irá construir um ambiente onde os poemas não surgem isolados, antes estabelecem diálogo, convocando confronto e acolhimento, num espectáculo onde amor, perda, escrita e a passagem do tempo ganham nova vida em palco.