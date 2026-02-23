uma parceria com o Jornal Expresso
23/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-02-2026 13:46

Chamusca abre portas à criação artística com protocolo com a Universidade Lusófona

jovens a fotografar fotografo maquina fotografica workshop fotografia
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Chamusca prepara-se para receber estudantes e criadores num projecto que cruza ensino superior e território. O município aprovou a assinatura de um protocolo com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias que vai trazer residências artísticas e formação em Fotografia ao concelho.

A cultura vai ganhar novo fôlego na Chamusca. O município aprovou por unanimidade a assinatura de um protocolo de colaboração com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), numa parceria que promete transformar o concelho num laboratório vivo de criação artística, com especial enfoque na Fotografia. O acordo, com a duração de dois anos, foi aprovado em reunião de câmara a 18 de Fevereiro e prevê a realização de residências artísticas e programas de formação em contexto imersivo e colaborativo. A iniciativa permitirá a estudantes do 1.º ciclo (Licenciatura) e 2.º ciclo (Mestrado) desenvolver práticas pedagógicas inovadoras em contacto directo com o território, explorando os espaços culturais e a identidade local da Chamusca.
A universidade pretende intensificar os seus processos de aprendizagem através de experiências que cruzam criação artística, comunidade e território. Ao identificar a Chamusca como local privilegiado para estas residências, a instituição reconhece o potencial criativo e a singularidade do concelho enquanto palco de experimentação e produção cultural. Para o município, o protocolo representa uma aposta estratégica na afirmação cultural e educativa do território. A autarquia vê nesta colaboração uma oportunidade para estreitar laços com uma instituição de ensino artístico de referência, promovendo a circulação de talento, conhecimento e novas linguagens criativas.
Mais do que um acordo formal, trata-se de um compromisso com o futuro: posicionar a Chamusca como espaço de criação, aprendizagem e inovação cultural, reforçando o seu papel enquanto território que investe na formação, na cultura e no desenvolvimento sustentável da comunidade.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar