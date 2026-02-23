Chamusca abre portas à criação artística com protocolo com a Universidade Lusófona

Chamusca prepara-se para receber estudantes e criadores num projecto que cruza ensino superior e território. O município aprovou a assinatura de um protocolo com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias que vai trazer residências artísticas e formação em Fotografia ao concelho.

A cultura vai ganhar novo fôlego na Chamusca. O município aprovou por unanimidade a assinatura de um protocolo de colaboração com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), numa parceria que promete transformar o concelho num laboratório vivo de criação artística, com especial enfoque na Fotografia. O acordo, com a duração de dois anos, foi aprovado em reunião de câmara a 18 de Fevereiro e prevê a realização de residências artísticas e programas de formação em contexto imersivo e colaborativo. A iniciativa permitirá a estudantes do 1.º ciclo (Licenciatura) e 2.º ciclo (Mestrado) desenvolver práticas pedagógicas inovadoras em contacto directo com o território, explorando os espaços culturais e a identidade local da Chamusca.

A universidade pretende intensificar os seus processos de aprendizagem através de experiências que cruzam criação artística, comunidade e território. Ao identificar a Chamusca como local privilegiado para estas residências, a instituição reconhece o potencial criativo e a singularidade do concelho enquanto palco de experimentação e produção cultural. Para o município, o protocolo representa uma aposta estratégica na afirmação cultural e educativa do território. A autarquia vê nesta colaboração uma oportunidade para estreitar laços com uma instituição de ensino artístico de referência, promovendo a circulação de talento, conhecimento e novas linguagens criativas.

Mais do que um acordo formal, trata-se de um compromisso com o futuro: posicionar a Chamusca como espaço de criação, aprendizagem e inovação cultural, reforçando o seu papel enquanto território que investe na formação, na cultura e no desenvolvimento sustentável da comunidade.