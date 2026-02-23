uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 23-02-2026 21:00

Espetáculo de Novo Circo celebra a imaginação no Teatro Virgínia

Um espectáculo para toda a família que sobe ao palco do Virgínia, em Torres Novas, a 28 de Fevereiro.

O Teatro Virgínia recebe no sábado, 28 de Fevereiro, pelas 11h00, o espectáculo "Roda-Viva (a Menina e o Círculo)", uma criação poética de Cláudia Nóvoa, que combina as artes do circo com a dança, o desenho e a música. A entrada tem o custo de três euros.

Destinada a todos os públicos, a partir dos três anos, a peça convida a uma viagem pelo território dos sonhos e da fantasia através da perspectiva de Carolina, uma singular coleccionadora de sonhos. Carolina encontra nos círculos e nas linhas — que podem ser caminhos para o mar, para a floresta ou para o absurdo lógico de um cozinheiro esquimó — a chave para aquilo que é mais bonito e importante na vida. Conta com interpretação de Carolina Vasconcelos, desenho ao vivo de Rachel Caiano e música original de Sílvio Rosado, sendo o texto da autoria de Sandro William Junqueira.

