Cultura | 23-02-2026 12:00
Quarentões de Pontével promovem jantar do Dia da Mulher
foto ilustrativa
Associação “Os Quarentões de Pontével” promove Dia da Mulher com jantar comemorativo no dia 7 de Março, sábado, às 20h00 na sede da associação.
A Associação “Os Quarentões de Pontével” vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com um jantar comemorativo no dia 7 de Março, sábado, pelas 20h00, num convívio que promete animação e várias surpresas ao longo da noite. A iniciativa pretende incentivar a participação da comunidade feminina e promover um momento de confraternização entre associados e população em geral. As reservas podem ser efetuadas através do contacto 913 564 326.
