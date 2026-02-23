uma parceria com o Jornal Expresso
23/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 23-02-2026 12:00

Quarentões de Pontével promovem jantar do Dia da Mulher

dia internacional da mulher
Associação “Os Quarentões de Pontével” promove Dia da Mulher com jantar comemorativo no dia 7 de Março, sábado, às 20h00 na sede da associação.

A Associação “Os Quarentões de Pontével” vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com um jantar comemorativo no dia 7 de Março, sábado, pelas 20h00, num convívio que promete animação e várias surpresas ao longo da noite. A iniciativa pretende incentivar a participação da comunidade feminina e promover um momento de confraternização entre associados e população em geral. As reservas podem ser efetuadas através do contacto 913 564 326.

