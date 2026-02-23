Quarentões de Pontével promovem jantar do Dia da Mulher

A Associação “Os Quarentões de Pontével” vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com um jantar comemorativo no dia 7 de Março, sábado, pelas 20h00, num convívio que promete animação e várias surpresas ao longo da noite. A iniciativa pretende incentivar a participação da comunidade feminina e promover um momento de confraternização entre associados e população em geral. As reservas podem ser efetuadas através do contacto 913 564 326.