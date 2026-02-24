uma parceria com o Jornal Expresso
24/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 24-02-2026 10:27

Candidaturas abertas para ocupação de espaços nas Festas de São José em Santarém

Candidaturas abertas para ocupação de espaços nas Festas de São José em Santarém
foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Estão abertas as candidaturas, até dia 27 de Fevereiro, para ocupação de espaços de doçaria, artesanato, produtores e comerciais, nas Festas de São José, em Santarém.

Estão abertas as candidaturas, até dia 27 de Fevereiro, para ocupação de espaços de doçaria, artesanato, produtores e comerciais, nas Festas de São José, em Santarém. A Câmara Municipal de Santarém informa todos os interessados que devem enviar as suas propostas para o e-mail: grandeseventos@cm-santarem.pt .

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar