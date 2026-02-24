Cultura | 24-02-2026 10:27
Candidaturas abertas para ocupação de espaços nas Festas de São José em Santarém
Estão abertas as candidaturas, até dia 27 de Fevereiro, para ocupação de espaços de doçaria, artesanato, produtores e comerciais, nas Festas de São José, em Santarém.
Estão abertas as candidaturas, até dia 27 de Fevereiro, para ocupação de espaços de doçaria, artesanato, produtores e comerciais, nas Festas de São José, em Santarém. A Câmara Municipal de Santarém informa todos os interessados que devem enviar as suas propostas para o e-mail: grandeseventos@cm-santarem.pt .
