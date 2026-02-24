Cultura | 24-02-2026 18:27
Convento de Cristo reabre sexta-feira
Monumento de Tomar tem estado encerrado devido aos estragos provocados pela passagem da tempestade Kristin.
O Convento de Cristo, em Tomar, vai reabrir ao público na sexta-feira, 27 de Fevereiro, após ter estado encerrado devido aos estragos causados pela passagem da tempestade Kristin. A decisão surge depois de estarem reunidas as condições necessárias para voltar a receber visitantes, ainda que se mantenham algumas contingências.
Segundo informação divulgada, o encerramento teve como principal objectivo garantir a segurança de visitantes e trabalhadores, permitindo simultaneamente a implementação de medidas de mitigação consideradas indispensáveis. Durante o período de interdição, foi realizado um levantamento exaustivo dos estragos e das patologias resultantes do temporal.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar