24/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 24-02-2026 18:27

Convento de Cristo reabre sexta-feira

Convento de Cristo reabre sexta-feira
Monumento de Tomar tem estado encerrado devido aos estragos provocados pela passagem da tempestade Kristin.

O Convento de Cristo, em Tomar, vai reabrir ao público na sexta-feira, 27 de Fevereiro, após ter estado encerrado devido aos estragos causados pela passagem da tempestade Kristin. A decisão surge depois de estarem reunidas as condições necessárias para voltar a receber visitantes, ainda que se mantenham algumas contingências.
Segundo informação divulgada, o encerramento teve como principal objectivo garantir a segurança de visitantes e trabalhadores, permitindo simultaneamente a implementação de medidas de mitigação consideradas indispensáveis. Durante o período de interdição, foi realizado um levantamento exaustivo dos estragos e das patologias resultantes do temporal.

