A Primeira Vez: um retrato íntimo da juventude para ver no TSB em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira recebe, no dia 27 de Fevereiro, às 21h30, o espectáculo de teatro A Primeira Vez, uma criação de Tiago Correia da companhia A Turma, que mergulha no universo da juventude através de um encontro carregado de vulnerabilidade, descoberta e emoção. Os bilhetes custam 5 euros.

O espectáculo conta com interpretações de Francisca Sobrinho e Rafael Paes, cenografia de Ana Gormicho, figurinos de Sara Miro, desenho de luz de Pedro Nabais e música original de André Júlio Turquesa.

A peça acompanha um rapaz e uma rapariga que se refugiam num parque, afastados dos olhares dos outros, para viverem a sua primeira experiência de intimidade. O que começa como um momento esperado e embaraçoso transforma-se numa revelação mais profunda: a relação entre ambos é o verdadeiro porto seguro, um espaço onde podem finalmente ser quem são, longe das pressões e dos medos que enfrentam no quotidiano.