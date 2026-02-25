Associação de Artesãos do Entroncamento organiza feira no Centro Cultural

Evento decorre de 27 de Fevereiro a 1 de Março com artesanato, animação musical, workshops e actividades para toda a família.

A Associação de Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo vai assinalar o primeiro aniversário com a realização de uma feira de artesanato no Centro Cultural do Entroncamento, entre os dias 27 de Fevereiro e 1 de Março, numa iniciativa que conta com o apoio da câmara municipal e das juntas de freguesia de São João Baptista e Nossa Senhora de Fátima.

A abertura está marcada para as 19h00 de sexta-feira, dia 27, com animação a cargo de Mila Flor e Companhia. Ao longo do fim-de-semana estão previstas várias actividades, incluindo workshops, animação musical e iniciativas dirigidas a todas as idades. No sábado actuam o Grupo Passagem de Nível USE, às 16h00, e o DJ FIVE, às 21h00, enquanto que no domingo, após o corte do bolo de aniversário, marcado para as 15h00, sobe ao palco Pedro Dyonysyo.

Durante as tardes, as crianças poderão participar também em actividades como insufláveis e pinturas faciais, estando também previstos workshops de bolachas decoradas e do jogo do plástico de mão, abertos a participantes de todas as idades.