uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 25-02-2026 21:00

Associação de Artesãos do Entroncamento organiza feira no Centro Cultural

Associação de Artesãos do Entroncamento organiza feira no Centro Cultural
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento decorre de 27 de Fevereiro a 1 de Março com artesanato, animação musical, workshops e actividades para toda a família.

A Associação de Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo vai assinalar o primeiro aniversário com a realização de uma feira de artesanato no Centro Cultural do Entroncamento, entre os dias 27 de Fevereiro e 1 de Março, numa iniciativa que conta com o apoio da câmara municipal e das juntas de freguesia de São João Baptista e Nossa Senhora de Fátima.
A abertura está marcada para as 19h00 de sexta-feira, dia 27, com animação a cargo de Mila Flor e Companhia. Ao longo do fim-de-semana estão previstas várias actividades, incluindo workshops, animação musical e iniciativas dirigidas a todas as idades. No sábado actuam o Grupo Passagem de Nível USE, às 16h00, e o DJ FIVE, às 21h00, enquanto que no domingo, após o corte do bolo de aniversário, marcado para as 15h00, sobe ao palco Pedro Dyonysyo.
Durante as tardes, as crianças poderão participar também em actividades como insufláveis e pinturas faciais, estando também previstos workshops de bolachas decoradas e do jogo do plástico de mão, abertos a participantes de todas as idades.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar