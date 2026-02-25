Cartaxo volta a organizar passeio de BTT nocturno

O evento está agendado para dia 13 de Março, pelas 21h00. O ponto de encontro é na Praça 15 de Dezembro, em frente aos Paços do Concelho do Cartaxo.

A Câmara Municipal do Cartaxo vai organizar, no dia 13 de Março, um passeio de BTT nocturno, num percurso de 20km, com início pelas 21h00 na Praça 15 de Dezembro. O evento está aberto à participação de pessoas de todas as idades, sendo apenas necessário apresentarem-se com uma bicicleta adequada ao percurso de BTT no local determinado. A participação é gratuita, mas exige uma pré-inscrição através de um formulário online por motivos de seguro, estando aberta até dia 12 de março.

A actividade é desenvolvida com o intuito de promover o convívio e a prática desportiva no concelho, com foco no desporto sobre duas rodas. Esta é a segunda edição do evento.