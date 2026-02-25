uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

Cultura | 25-02-2026 15:00

Centro Cultural do Cartaxo recebe música de New Candys e Thee Seizures

danca musica electronica
foto ilustrativa
Cartaxo Sessions regressam a 10 de Abril com uma noite de rock psicadélico e acid punk. Os bilhetes custam cinco euros.

O Centro Cultural do Cartaxo recebe, no dia 10 de Abril, a partir das 22h30, mais uma edição das Cartaxo Sessions, com a actuação das bandas New Candys, de Itália, e Thee Seizures, de Portugal. O espectáculo promete uma noite dedicada ao rock psicadélico e ao acid punk, tendo os bilhetes o custo de cinco euros.
A autarquia destaca os New Candys como uma das bandas mais entusiasmantes da nova vaga do rock psicadélico europeu. Formados em Veneza e liderados por Fernando Nuti, os músicos combinam o espírito cru do garage rock com texturas psicadélicas e uma estética cinematográfica, criando um som intenso e atmosférico. A banda tem ganho reconhecimento internacional com álbuns como Bleeding Magenta, Vyvyd e The Uncanny Extravaganza, editado pela Fuzz Club Records, considerada uma das editoras mais respeitadas da cena psicadélica global.
Os portugueses Thee Seizures são também apontados como uma das bandas mais explosivas do acid punk nacional. Conhecidos pela abordagem crua e directa, apresentam um som enérgico que mistura garage rock, punk e rock’n’roll, com actuações marcadas por ritmos frenéticos e forte presença de palco. Como já é habitual, o evento inclui também o Psych Marklet, um espaço dedicado a artistas e projectos empreendedores.
