Centro Cultural do Cartaxo recebe peça "Se Acreditares Muito"

O Centro Cultural do Cartaxo vai receber no dia 21 de Março, às 21h30, a peça de teatro “Se Acreditares Muito”, com Sara Barradas e Diogo Martins. Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural e na ticketline, pelo valor de 15 euros.

Num espectáculo que promete emocionar os espectadores, a história acompanha Alex e Rupert, um casal que se conhece por acaso no metro, dando início a uma relação que meses depois resulta na chegada do primeiro filho. Contudo, o pior acontece no momento do parto, colocando à prova a força da união do casal. A narrativa da peça de Cordelia O’Neill combina momentos de humor e emoção, conduzindo o público por uma história marcada por fragilidade, resiliência e pela "extraordinária capacidade de acreditar no impossível".