uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 25-02-2026 15:00

Centro Cultural do Cartaxo recebe peça "Se Acreditares Muito"

TEATRI SARAY TEATRO
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Peça com Sara Barradas e Diogo Martins conta a história de um casal que enfrenta o inesperado no momento do parto, combinando momentos de humor e emoção.

O Centro Cultural do Cartaxo vai receber no dia 21 de Março, às 21h30, a peça de teatro “Se Acreditares Muito”, com Sara Barradas e Diogo Martins. Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural e na ticketline, pelo valor de 15 euros.
Num espectáculo que promete emocionar os espectadores, a história acompanha Alex e Rupert, um casal que se conhece por acaso no metro, dando início a uma relação que meses depois resulta na chegada do primeiro filho. Contudo, o pior acontece no momento do parto, colocando à prova a força da união do casal. A narrativa da peça de Cordelia O’Neill combina momentos de humor e emoção, conduzindo o público por uma história marcada por fragilidade, resiliência e pela "extraordinária capacidade de acreditar no impossível".

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar