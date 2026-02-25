uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 25-02-2026 18:00

Corso de Carnaval de Alpiarça realiza-se no domingo

foto arquivo
Apesar do adiamento, o desfile com carros alegóricos e grupos mascarados vai voltar à Avenida da Casa do Povo, terminando com baile no Salão dos Bombeiros e da Música.

O Corso de Carnaval de Alpiarça foi adiado devido ao mau tempo e regressa no domingo, 1 de Março. As condições meteorológicas adversas impediram a realização do desfile na data inicialmente prevista, a 15 de Fevereiro. Considerado um dos carnavais mais distintos do Ribatejo, o evento promete voltar a juntar centenas num ambiente de criatividade e animação.
O desfile decorre a partir das 15h00, na Avenida da Casa do Povo, junto à Escola EB 2,3/S José Relvas, com a participação de carros alegóricos e grupos de mascarados que se apresentam a concurso perante um júri instalado na tribuna do edifício da antiga Casa do Povo. Serão atribuídos prémios aos três melhores classificados nas categorias de Carros Alegóricos e Grupos de Mascarados, avaliando-se a originalidade, criatividade e animação.
A festa prolonga-se até ao final da tarde com o tradicional Baile de Carnaval, marcado para as 19h00 no Salão dos Bombeiros e da Música, onde serão anunciados os vencedores do desfile. Ao longo da Avenida da Casa do Povo não faltarão também as habituais tasquinhas com comes e bebes, contribuindo para um ambiente festivo que todos os anos atrai muitos visitantes ao concelho.

