Houve orelhas a arder depois de se ouvirem os versos durante o Enterro do Santo Entrudo em Samora Correia, onde o Carnaval é levado a sério e, por isso, ninguém está livre de uma partidinha.

O cortejo percorreu as ruas com humor popular e recados bem afinados - foto DR

A tradição ainda é o que era no Enterro do Entrudo em Samora Correia

O Carnaval de Samora Correia tem tradição e prestígio e encerra com o Enterro do Santo Entrudo, na Quarta-Feira de Cinzas. Um momento de escárnio e maldizer onde não faltam alfinetadas mais ou menos subtis a personalidades e instituições locais. A autoria dos versos é de Patrícia Pernes, de entre os quais seleccionámos alguns para partilhar com os leitores.

Santo Entrudo não faz greve a cagar

E deixou tudo numa sacola

A malta funcionária não quer trabalhar

É um bom exemplo do que se tem nesta escola

Caga a toda a hora

Numa obra bem briosa

E sempre sem demora

Deixou a merda para o Rato e para a Rosa

Para os vizinhos de baixo

Não se ficarem a rir

Deixo para o Jorge e Célia Claudino

O cagalhão que mais custou a sair

A Pastelaria do Jorge reabriu

A clientela tinha saudades

Agora já não fazem dieta

E há mais gente a cagar na cidade

Ó Santo Entrudo folião

Rei de risada e da confusão

Traz merda na algibeira

Mas alegria no coração

As manas Martinho vê se vão cagar

Lá para o raio que as parte

Só dão bufas fedorentas

Que lhes incha a rata

O Santinho cumpre sempre o seu

Dever, mas por vezes caga mole

Deixou um penico de merda

Lá para a Maria Rouxinol

Cagou o sacristão

E este vem de barco

Já chegou ao cais

Vinte contentores de merda

Para a malta comunista e seus ideais

Esta avenida está muito

Abandalhada e buracos que até dá dó

Está como a Câmara de Benavente mal governada

E com uma presidente só a fazer cocó

A malta pensava que a Sónia era a solução

Mas enganou-se na hora de escolher

Ela não quer governar

Ela só quer aparecer

Para as Águas do Ribatejo

Que rouba até à exaustão

Deixo um túnel cheio de merda

Para comerem ao serão

Tanta merda foi dividida

Guardem-se todos muito bem

A quem não calhar este ano

Esperem até ao ano que vem

A cagar não há folga

É todos os dias

O Entrudo deixou dez pipas de merda

Para a equipa e gerência do Padre Tobias

Ó meu rico Santo Entrudo

Eras tu sempre o primeiro

A cagar de cima do Coreto

Para o pessoal do Arneiro

Recordando o Carnaval

Tempo de festa e desenfreada

Os Saltitões fizeram 20 anos

Olhem o tamanho da cagada

Queriam Inteligência Artificial

Ela veio aqui parar

Para o Joaquim Salvador

Todo o grupo foi cagar

Vamos todos fazer uma ginástica

Para arranjar uma diária

Vão uns pastéis de merda tenra

Para os funcionários da Rodoviária

Era um Santo pobrezinho

De família de fracos meios

Deixou uma pipa de merda seca

Aqui para a equipa dos correios

Este Calvário está bonito

Mas pouco iluminado

Parece que a câmara não paga a conta

E a E-Redes deixou o poste desligado

Nesta era digital

Vibradores estão na moda

Para Samora vêm da Temu

Que agora a malta gosta de levar no cu

Depois emprestamos à malta de Benavente

Eles não podem ver nada

Ficam cheios de ciumeira

Com os vibradores no cu paralhes a caganeira

A ARCAS tem nova direcção

Miúdos cheios de garra e vontade

Tomem lá um valente cagalhão

De toda esta cidade

Os responsáveis do Carnaval

Como não se portaram mal

Com toda esta palhaçada

Para ficarem bem-dispostos

Para o ano voltem aos Postos

Levam mais uma cagada

Aos outros colaboradores

Alegres e bem festeiros

Vai um charrion de cagalhões

Para os gaiteiros

Muitos que davam alegria e cor

Ao nosso Carnaval, já partiram

Manel da Mouca, Elisa Vidal,

João Alemão e Manuel Parracho

São alguns exemplos que iniciaram a tradição,

mas mantemos o Carnaval bem vivo

E eles no nosso coração

Vamos já daqui embora

Senão este filho da mãe

Não guarda nada

Para o ano que vem.