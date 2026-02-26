uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 26-02-2026 10:00

Ascensão volta a transformar a Chamusca no coração do Ribatejo com nove dias de festa

Ascensão volta a transformar a Chamusca no coração do Ribatejo com nove dias de festa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Chamusca prepara-se para voltar a ser o centro das atenções do Ribatejo. De 9 a 17 de Maio, a Semana da Ascensão transforma a vila num grande palco ao ar livre, onde a música, a tradição e a identidade caminham lado a lado. Com um cartaz de luxo e entrada livre, o maior evento do concelho promete encher as ruas.

De 9 a 17 de Maio, a Chamusca volta a vestir-se de tradição, música e identidade. A Semana da Ascensão regressa com entrada livre, um cartaz que cruza gerações e a promessa de voltar a encher a vila de milhares de visitantes. Durante nove dias, o concelho afirma-se como epicentro das vivências ribatejanas e celebra aquele que é o seu maior símbolo colectivo de orgulho. A edição de 2026 apresenta um alinhamento de referência, reunindo nomes maiores da música portuguesa e talentos emergentes. A abrir o programa, a 9 de Maio, sobe ao palco Luís Represas, uma das vozes mais emblemáticas do panorama nacional, num concerto que revisita temas que atravessaram gerações e permanecem na memória colectiva.
No dia seguinte, 10 de Maio, o palco recebe Jorge Fernando, acompanhado pela Banda Filarmónica da Carregueira. O espectáculo promete uma fusão entre tradição e contemporaneidade, cruzando o universo do fado com a sonoridade filarmónica numa noite que se anuncia singular. A 11 de Maio, a festa ganha o ritmo inconfundível de Quim Barreiros, ícone da música popular portuguesa, num concerto onde a alegria e a interação com o público são garantidas. Segue-se, a 12 de Maio, Buba Espinho, um dos nomes mais promissores da nova geração. O artista cruza o Cante Alentejano e o Fado, dois patrimónios culturais imateriais da humanidade, com sonoridades contemporâneas, criando um espectáculo que reflecte a vitalidade criativa da música portuguesa actual.
A noite de 13 de Maio, véspera de Quinta-Feira de Ascensão, é dedicada aos mais jovens com Bárbara Bandeira, um dos maiores fenómenos da pop nacional, autora de sucessos que dominam rádios e plataformas digitais. No feriado municipal, 14 de Maio, a voz intensa de Raquel Tavares promete marcar a noite. A fadista afirma-se como uma das referências do fado contemporâneo, conjugando tradição e modernidade com forte carga emocional. A 15 de Maio, sexta-feira, a energia sobe com os Némanus, dupla responsável por alguns dos maiores êxitos da música popular recente, com milhões de visualizações nas plataformas digitais. No sábado, 16 de Maio, o palco principal recebe um filho da terra e uma das maiores figuras da música nacional: José Cid. Com uma carreira que atravessa décadas, o músico natural da Chamusca regressa a casa para um concerto que se antevê histórico. O encerramento, a 17 de Maio, fica a cargo de Rui Tanoeiro, fadista chamusquense que simboliza a ligação da festa à comunidade e ao talento local.
Mas a Ascensão é mais do que música. O ponto alto acontece na Quinta-Feira de Ascensão com a tradicional Entrada de Toiros, momento identitário em que toiros, cabrestos e cavalos percorrem a artéria principal da vila até à centenária Praça de Toiros da Chamusca. O dia começa com a Apanha da Espiga, seguida da Missa e da Bênção dos Bens da Terra e dos Animais, rituais que reafirmam as raízes agrícolas e culturais do concelho.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar