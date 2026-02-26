Ascensão volta a transformar a Chamusca no coração do Ribatejo com nove dias de festa

Chamusca prepara-se para voltar a ser o centro das atenções do Ribatejo. De 9 a 17 de Maio, a Semana da Ascensão transforma a vila num grande palco ao ar livre, onde a música, a tradição e a identidade caminham lado a lado. Com um cartaz de luxo e entrada livre, o maior evento do concelho promete encher as ruas.

De 9 a 17 de Maio, a Chamusca volta a vestir-se de tradição, música e identidade. A Semana da Ascensão regressa com entrada livre, um cartaz que cruza gerações e a promessa de voltar a encher a vila de milhares de visitantes. Durante nove dias, o concelho afirma-se como epicentro das vivências ribatejanas e celebra aquele que é o seu maior símbolo colectivo de orgulho. A edição de 2026 apresenta um alinhamento de referência, reunindo nomes maiores da música portuguesa e talentos emergentes. A abrir o programa, a 9 de Maio, sobe ao palco Luís Represas, uma das vozes mais emblemáticas do panorama nacional, num concerto que revisita temas que atravessaram gerações e permanecem na memória colectiva.

No dia seguinte, 10 de Maio, o palco recebe Jorge Fernando, acompanhado pela Banda Filarmónica da Carregueira. O espectáculo promete uma fusão entre tradição e contemporaneidade, cruzando o universo do fado com a sonoridade filarmónica numa noite que se anuncia singular. A 11 de Maio, a festa ganha o ritmo inconfundível de Quim Barreiros, ícone da música popular portuguesa, num concerto onde a alegria e a interação com o público são garantidas. Segue-se, a 12 de Maio, Buba Espinho, um dos nomes mais promissores da nova geração. O artista cruza o Cante Alentejano e o Fado, dois patrimónios culturais imateriais da humanidade, com sonoridades contemporâneas, criando um espectáculo que reflecte a vitalidade criativa da música portuguesa actual.

A noite de 13 de Maio, véspera de Quinta-Feira de Ascensão, é dedicada aos mais jovens com Bárbara Bandeira, um dos maiores fenómenos da pop nacional, autora de sucessos que dominam rádios e plataformas digitais. No feriado municipal, 14 de Maio, a voz intensa de Raquel Tavares promete marcar a noite. A fadista afirma-se como uma das referências do fado contemporâneo, conjugando tradição e modernidade com forte carga emocional. A 15 de Maio, sexta-feira, a energia sobe com os Némanus, dupla responsável por alguns dos maiores êxitos da música popular recente, com milhões de visualizações nas plataformas digitais. No sábado, 16 de Maio, o palco principal recebe um filho da terra e uma das maiores figuras da música nacional: José Cid. Com uma carreira que atravessa décadas, o músico natural da Chamusca regressa a casa para um concerto que se antevê histórico. O encerramento, a 17 de Maio, fica a cargo de Rui Tanoeiro, fadista chamusquense que simboliza a ligação da festa à comunidade e ao talento local.