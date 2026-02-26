uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 26-02-2026 12:00

Loja do Cidadão de Sardoal afirma-se como símbolo de proximidade

Loja do Cidadão de Sardoal afirma-se como símbolo de proximidade
Pedro Rosa, presidente do município de Sardoal - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Uma década depois da abertura, a Loja do Cidadão de Sardoal é hoje símbolo de resistência ao fecho de serviços no interior e exemplo de como a modernização pode andar de mãos dadas com a proximidade.

A Loja do Cidadão de Sardoal assinalou a 18 de Fevereiro dez anos de funcionamento, numa cerimónia que reuniu autarcas, responsáveis nacionais e colaboradores. Em dez anos, foram realizados mais de 155 mil atendimentos, um número que traduz a importância do equipamento para o concelho. A sessão contou com a presença do director de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública e presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), Manuel Dias, que enquadrou o espaço na estratégia nacional de modernização administrativa. “Celebramos uma década de serviço público de proximidade”, afirmou, sublinhando que simplificar a vida dos cidadãos e das empresas é uma prioridade e que as Lojas do Cidadão são locais onde a administração responde “às necessidades reais das pessoas, com qualidade, confiança e respeito pelo tempo de cada um”.
Actualmente, prestam atendimento presencial no espaço a Tejo Ambiente, a Autoridade Tributária e Alfandegária, o Instituto da Segurança Social, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Associação Comercial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei, concentrando num único local serviços essenciais que antes obrigavam a deslocações para fora do concelho.
O presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa, recordou o contexto em que a Loja foi criada, numa altura em que pairava sobre o território a ameaça de encerramento de serviços públicos. “Dez anos de proximidade e de aproximação contínua da Administração Pública ao cidadão”, afirmou, considerando que a criação da Loja do Cidadão veio “quebrar o paradigma” de afastamento dos territórios do interior. Para o autarca, o modelo deve continuar a conciliar digitalização e atendimento presencial. “A minha expectativa é que o modelo misto ainda possa perdurar e que o atendimento presencial se mantenha para quem não tem competências digitais ou acesso à internet em casa”, defendeu, deixando o desafio de reforçar a cooperação institucional para melhorar continuamente os serviços.
No final da cerimónia, O MIRANTE falou com Ricardo Lourenço, natural do concelho, que trabalha na Loja desde a abertura. Recorda que o espaço foi determinante para manter serviços no território e destaca como principal vantagem a possibilidade de tratar vários assuntos no mesmo local. Ao longo da década, houve momentos exigentes, como a pandemia, período em que o atendimento passou a ser feito por marcação e com fortes restrições. Ainda assim, sublinha que, apesar dos avanços tecnológicos, muitos cidadãos continuam a preferir o atendimento presencial, valorizando o contacto directo.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar