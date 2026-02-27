Cultura | 27-02-2026 15:00
Mozart e Beethoven marcam arranque de temporada da Orquestra Sinfónica de Thomar
Foto Facebook Orquestra Sinfónica de Thomar
Concerto realiza-se no sábado, 28 de Fevereiro, no Cine-Teatro Paraíso.
A Orquestra Sinfónica de Thomar dá início à nova temporada com um concerto dedicado a dois gigantes da música clássica, Mozart e Beethoven. O espectáculo realiza-se no sábado, 28 de Fevereiro, às 16h30, no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar.
O programa abre com a enérgica abertura da ópera Don Giovanni, uma das obras mais emblemáticas de Mozart. Segue-se a Sinfonia n.º 2 em Ré maior, op. 36, de Beethoven, composta em 1802 e estreada em 1803, em Viena, sob direcção do próprio compositor. O concerto conta com direcção musical do maestro titular Simão Francisco.
