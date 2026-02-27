Uma Longa Viagem com Lídia Jorge já nas livrarias; mais uma biografia do jornalista João Céu e Silva

João Céu e Silva continua a publicar a biografia dos escritores portugueses mais influentes do nosso tempo. Acaba de chegar às livrarias "Uma Longa Viagem com Lídia Jorge", talvez a escritora viva mais influente e prestigiada da actualidade.

João Céu e Silva, jornalista, romancista, ensaísta e autor de biografias de autores como José Saramago, António Lobo Antunes, Miguel Torga, Maria Filomena Mónica, Vasco Pulido Valente, entre outros, acaba de editar “Uma longa viagem com Lídia Jorge”, talvez a escritora viva mais valorizada e influente da literatura portuguesa. “Uma Longa Viagem com Lídia Jorge” é o resultado de mais de duas dezenas de entrevistas.

As conversas com Lídia Jorge começaram há dois anos e o facto de ela ter sido distinguida com o Prémio Pessoa 2025, pouco tempo antes de o livro chegar às livrarias (19 de fevereiro), foi uma boa coincidência. João Céu e Silva sempre achou que um dia ia escrever sobre Lídia Jorge, e um dos momentos da decisão foi quando saiu para as livrarias o romance, Misericórdia, que venceu sete prémios literários, em Portugal e no estrangeiro, entre os quais o prestigiado Prix Médicis Étranger 2023 (Melhor Obra Estrangeira), atribuído pela primeira vez a uma autora de língua portuguesa.

A exemplo de outros livros com os autores já nomeados, “Uma Longa Viagem com Lídia Jorge” não é só uma biografia, apesar de ter muitos elementos biográficos, também não é uma análise literária, apesar de incluir referências a trabalhos académicos sobre a sua obra, é tudo isso e um objectivo bem traçado que é mostrar aos leitores como é que Lídia Jorge escreve, trata a língua portuguesa, desenvolve o seu projecto criativo, usa a arte de contar Histórias, entre muitos outros aspectos da sua personalidade e genialidade literária”, refere o autor e jornalista.

Apesar de conhecer grande parte da Obra literária de Lídia Jorge, que vem sendo publicada desde há mais de meio século, e que teve o seu grande momento com a publicação de “O Dia dos Prodígios”, em 1980, João Céu e Silva voltou a reler todos os livros para se preparar para esta Viagem que fica a marcar também mais uma referência na sua Obra como autor.

Recorde-se que João Céu e Silva é autor também de vários romances, alguns premiados, e que em breve terá um novo livro a chegar às livrarias com o título de “Ano Zero”, com a chancela da Guerra e Paz. No anúncio deste livro sobre Lídia Jorge, João Céu e Silva deu conta ainda que vai editar na Contraponto uma nova série de livros sobre pessoas influentes da vida política e cultural dos nossos tempos, começando com uma das figuras de maior prestígio que é António Barreto, cientista social, político e cronista português, um das figuras mais marcantes do país do pós 25 de Abril de 1974.