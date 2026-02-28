Apesar dos desafios lançados pelo mau tempo, a comissão do Carnaval da Sociedade Euterpe Alhandrense voltou a concretizar o principal desfile carnavalesco do concelho de Vila Franca de Xira.

Enterro do Entrudo voltou a celebrar-se no Carnaval de Alhandra com dezenas de foliões - FOTO LUIS RATO

Alhandra voltou a enterrar o Entrudo com humor e ironia

Apesar dos desafios lançados pelo mau tempo, a comissão do Carnaval da Sociedade Euterpe Alhandrense voltou a concretizar o principal desfile carnavalesco do concelho de Vila Franca de Xira com centenas de foliões e carros alegóricos feitos com a prata da casa. Um dos momentos mais simbólicos, o enterro do Entrudo na Quarta-feira de Cinzas, voltou a percorrer as ruas da vila, até à leitura do testamento junto ao rio Tejo. No final o santo acabou queimado com fogo de artifício à mistura. O MIRANTE deixa aqui alguns dos versos mais engraçados da noite:

Venham ver o enterro do Entrudo

Está tão bem amanhado

Este aqui não tem futuro

E está sempre no mesmo estado

Deitado no caixão

E vestido a preceito

Todas lhe deitam a mão

Só para tocar no pau feito

Terminou o Carnaval

Este ano está arrumado

Se a câmara não der aval

P’ró ano está acabado

Não querem abrir os cordões

Andam armados em poupados

Ainda perdem as eleições

À conta de meia dúzia de trocados

Se for para dar aos touros

Já há dinheiro a sobrar

Ou à feira de Outubro

Onde só há couratos a assar

Ó presidente da câmara

Não nos leve a mal

Quem não chora não mama

E “chora” é o pessoal

E por falar em presidente

Cá no burgo também temos um

E assim de repente

Também há um zum zum

Já que estamos a dizer mal

É para não estar com lisuras

P’ró ano arruma o enxoval

Já não vendemos farturas

E bailes não faltaram

P’ra animar o pessoal

Mas tarde demoraram

Para sair do curral

Esta malta de Alhandra

Anda pouco animada

Põem os pés na salamandra

E o nariz na almofada

Só sabem dizer mal

Nada está ao jeito

Venham p’rá comissão do Carnaval

Fazer o que ainda não foi feito

E passando aos grupos

Não estiveram nada mal

Uns andavam aos cucos

Outros brincaram ao Carnaval

O Primeiro Classificado

Fez um carro porreiro

Mas com medo do parto

Até lá tinham um bombeiro

Fizeram a casota aos tropeções

Ainda se desfazia em partes

Dizem que foram os garrafões

Eu digo que foi o Hugo Marques

A Sónia fez uma carroça

Para ler a sina a milhas

Quem levou uma grande coça

Foi o pobre do Pastilhas

As meninas da APSA

Não podem ver nada

Vieram do lado de lá

Imitar a rapaziada

Lá foram deitando a mão

Com a ajuda do Silva

Não há bela sem senão

Ainda o mandamos pá pildra

E as meninas da costura?

Só falaram do corte

O povo só murmura

Não lhes gabo a sorte

Deviam ter feito um carro

A imitar um frasco de perfume

Assim, num pote de barro

Mas bem cheio de estrume

Vieram as senhoras da Arruda

Dizem que do Vale Encantado

Vieram desfrutar da companhia

Desfilar ao nosso lado

Havia o carro dos mortos

Um verdadeiro impropério

Até parece que o foram buscar

Lá para os lados do cemitério

E para terminar a gozaria

E não se ficarem a rir

Cuidado sr. Zacarias

Não deixe a comissão extinguir.