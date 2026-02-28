Cultura | 28-02-2026 07:00
Espetáculo de dança apresenta nova versão da ópera Carmen em Santarém
foto ilustrativa
O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sexta-feira, 13 de Março, o espectáculo de dança Carmen, protagonizado pelo Barcelona Flamenco Ballet. A companhia espanhola apresenta uma adaptação contemporânea e uma nova interpretação da obra clássica composta por Georges Bizet. Os bi9lhetes custam 10 euros.
O espetáculo, a partir da clássica ópera, cria uma fusão entre a música original, composta por Bizet, com a expressão tradicional do canto flamenco. Criado para cativar tanto amantes de ópera, como seguidores de flamenco, Carmen oferece uma experiência que se espera enriquecedora, abrindo portas a um novo paradigma das artes cénicas.
